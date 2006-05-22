Новые депутаты ВР договорились только на две трети

На сегодняшнем заседании подгруппы по вопросам перечня предметов, ведения и принципов формирования комитетов ВР пятого созыва на две трети согласован вопрос, касающийся названия и предмета ведения комитетов в новоизбранной ВР, но по трети вопросов есть расхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель подгруппы Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он отметил, что все эти вопросы требуют решения на уровне руководителей соответствующих политических сил.

По его словам, количество комитетов, в соответствии с различными предложениями, может колебаться от 22 до 28.

«Вообще есть такая трезвая мысль, чтобы минимально менять количество комитетов, поскольку это связано с очень многими организационными вопросами в аппарате Верховной Рады», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

В то же время, он отметил, что «есть еще приоритетные комитеты».

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли вопрос, какие комитеты могут быть переданы оппозиции, он отметил, что это не прерогатива и не вопрос, который может решать не только подгруппа, но и рабочая группа по подготовке первого заседания ВР.

По его словам, «это является предметом политических консультаций”, между политическими силами, которые прошли в парламент.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сообщил, что сегодня есть три основные позиции по данному вопросу, в частности, что разделение руководства комитетами должно проходить пропорционально к численности фракции.

По его словам другая позиция заключается в том, чтобы оппозиции оставить определенные комитеты. Он отметил, что третья позиция заключается в том, чтобы оппозиции не давать никакого руководства на уровне председателя комитета, а только на уровне заместителей.