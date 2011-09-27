Янукович предлагает не считать преступлением обман покупателей

В ближайшие дни Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подаст в парламент закон о декриминализации экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам С.ТИГИПКО, к рабочей группе, которая под его руководством разрабатывала законопроект, присоединилась соответствующая рабочая группа Президента.

«За счет этой инициативы было удвоено количество статей, которые нужно исключить из Уголовного кодекса, которые сегодня не работают, но по которым открывают тысячи дел», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ заявил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ на будущей неделе (19-25 сентября) внесет в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

По его словам, предлагается отменить уголовную ответственность по 18 статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о ст. 202 (нарушение порядка хозяйственной деятельности и деятельности по предоставлению финансовых услуг), ст. 203 (запрещенные виды хозяйственной деятельности), ст. 207 (уклонение от возврата выручки в иностранной валюте), ст. 208 (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов, нарушение сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней, подделка знаков почтовой оплаты, незаконное изготовление или использование государственного клейма).

А.ПОРТНОВ также сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ инициирует отмену уголовной ответственности по ст. 218 (фиктивное банкротство), ст. 220 (укрывательство устойчивой финансовой неспособности), ст. 221 (незаконные действия в случае банкротства), ст. 223 (размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска), ст. 225 (обман покупателей и заказчиков), ст. 226 (фальсификация средств измерения), ст. 228 (принуждение к антиконкурентным согласованным действиям), ст. 234 (незаконные действия по приватизационным ценным бумагам), ст. 235 (действия с государственным имуществом).

По его словам, ответственность за вышеупомянутые преступления будет устанавливаться Кодексом об административных правонарушениях.