Кабмин разрешил бюджетникам покупать более дорогие автомобили и мебель

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 20 мая на 50% увеличил предельные суммы расходов на приобретение автомобилей для руководителей органов местного самоуправления и бюджетных учреждений.

Текст постановления содержится на Правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление от 4 апреля 2001 года.

Постановлением, в частности, установлено, что отныне предельные суммы расходов на приобретение автомобилей для руководителей бюджетных учреждений, а также для руководителей органов местного самоуправления составляют 60 тыс. грн. (ранее – 40 тыс. грн.).

Этим же документом увеличены предельные суммы расходов на приобретение оборудования, в частности, на стол письменный – с 450 до 600 грн., шкаф для одежды и шкаф для бумаг – с 500 до 700 грн., а на приобретение теле- и радиоаппаратуры и видеотехники для служебных кабинетов – с 450 до 600 грн.

Ранее министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК отмечал, что это постановление принято прежде всего для того, чтобы дать возможность руководителям, в первую очередь государственных учреждений образования, приобрести автомобили и необходимую мебель, не нарушая предельные лимиты расходов, действующие до последнего времени.