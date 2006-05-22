Янукович рассказал американцам, что он уже почти в коалиции

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что уже в июне будет создана коалиция с участием Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с заместителем Государственного секретаря США Дэвидом КРАМЕРОМ.

“Наша политическая сила занимает очень уверенную позицию как партия, за которую отдали свои голоса больше всего избирателей Украины, – сказал лидер Партии регионов. - Без нашей партии невозможно сегодня создать стабильную, эффективную коалицию, которая была бы способна преодолеть те проблемы, которые стоят перед государством, вывести страну из экономического и политического кризиса”.

По его мнению, “любая другая коалиция обречена на поражение. Именно в Партии регионов сосредоточено больше всего мощных, высокопрофессиональных кадров. 186 депутатов от Партии регионов в парламенте – это крупнейшая парламентская фракция в Европе. Без этой фракции парламент не в состоянии работать эффективно”. К тому же в 10 крупнейших областях Украины к власти пришли представители Партии регионов, напомнил В.ЯНУКОВИЧ.

“Поэтому наша позиция спокойная, уверенная, и мы считаем, что уже в июне коалиция с участием Партии регионов будет создана. Для этого Партия регионов разработала реальное, демократическое коалиционное соглашение и разослала его всем 450 народным депутатам. Конкретные переговоры относительно его подписания начнутся сразу же после того, как депутаты официально получат свои полномочия”, - подчеркнул лидер партии.

По его словам, “у нас есть единственное требование к созданию парламентского большинства, к проведению этих переговоров. Мы должны быть уверены в том, что такая коалиция будет стабильной и будет работать все пять лет, на которые избран этот депутатский состав парламента. В противном случае мы не будем принимать участия в таком большинстве”.

Со своей стороны Д.КРАМЕР отметил, что США с очень большой заинтересованностью наблюдают за событиями в Украине, и выразил уверенность, что народ Украины получит парламентское большинство и правительство, которые будут достойны своей ответственности перед страной.

Также собеседники обсудили широкий круг вопросов послевыборной ситуации в Украине.