Черновецкому расскажут о проблемах скорой помощи. Общественные слушания
17:09, 22 мая 2006Политика
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11-00 - Состоятся общественные слушания на тему: “Скорая медицинская помощь как неотъемлемая составляющая охраны здоровья города Киева” . В слушаниях примет участие Киевский городской председатель Леонид Черновецкий. Во время работы с 12-00 до 13-00 будет работать многоканальный телефон горячей линии: 278-39-69 (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).
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