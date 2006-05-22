Черновецкому расскажут о проблемах скорой помощи. Общественные слушания

11-00 - Состоятся общественные слушания на тему: “Скорая медицинская помощь как неотъемлемая составляющая охраны здоровья города Киева” . В слушаниях примет участие Киевский городской председатель Леонид Черновецкий. Во время работы с 12-00 до 13-00 будет работать многоканальный телефон горячей линии: 278-39-69 (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).