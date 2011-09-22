Суды над оппозицией могут помешать евроинтеграции Украины

Секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ выражает обеспокоенность, что судебные процессы над представителями оппозиции в Украине могут помешать интеграции Украины в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.МАРКЕРТ сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, для любой страны, где проходят судебные процессы против представителей оппозиции, этот вопрос всегда является чувствительным. Т.МАРКЕРТ отметил, что такие судебные процессы происходят только тогда, когда страна полностью убеждена в том, что ее судоустройство является независимым и объективным.

«Я также обеспокоен тем, что такие судебные процессы могут помешать процессу интеграции Украины в Европу, поскольку многие европейские страны и европейские институты имеют очень жесткую позицию по поводу этих дел», - сказал он.