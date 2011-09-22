Власть ничего не сделала для ГЧП

За год, прошедший после принятия рамочного закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), правительство ни на шаг не продвинулось к имплементации необходимых подзаконных актов, ни один проект так и не заработал.

Об этом заявила народный депутат Украины из фракции «БЮТ - Батьквищина», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на Международной конференции по продвижению эффективных проектов публично-частного партнерства, организованной Европейской экономической комиссией ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ - автора принятого в 2010 году закона о государственно-частном партнерстве - одной из главных задач, стоящих перед ГЧП, является мобилизация частного капитала и модернизация государственного сектора.

«Государственно-частное партнерство - это легализация диалога бизнеса и власти. Диалога, который позволяет государственным активам вписываться в рыночную среду, а бизнесу - в социальную инфраструктуру. Но для того чтобы это стало возможным, необходимо предоставить эффективный инструмент для реализации проектов, а также гарантии со стороны государства простоты и легкости вхождения частных инвестиций. К сожалению, за год, прошедший после принятия рамочного закона о ГЧП, правительство ни на шаг не продвинулось к имплементации необходимых подзаконных актов, ни один проект так и не заработал», - констатировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель парламентского комитета отметила, что без действенного инструмента ГЧП, без атмосферы доверия между государственными органами и частными компаниями, говорить об улучшении инвестиционного климата, о модернизации в стране бесперспективно.

«Не секрет, что в результате приватизации наиболее ликвидные и перспективные объекты в стране давно перешли в частную собственность. В то же время проблемные активы, которые требуют модернизации, несут большую социальную нагрузку. Речь идет о ЖКХ, системе здравоохранения и транспортных коммуникациях, которые требуют больших капиталовложений. Наиболее перспективной формой привлечения частного капитала в эти объекты, которые не подлежат приватизации, является государственно-частное партнерство. Но инвестор на эти объекты придет только в случае проведения честного и открытого конкурса», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она обратила внимание участников конференции на то, что, кроме привлечения капиталов, ГЧП выполняет важную задачу по «мобилизации мозгов». «Не секрет, что управление государственными объектами часто является неэффективным. Механизм ГЧП позволяет не только резко улучшить менеджмент государственных и коммунальных предприятий, но и повысить коэффициент их полезного действия», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.