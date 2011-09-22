Луценко дали официальную бумагу о состоянии его здоровья

Специалисты Министерства здравоохранения через руководство Киевского СИЗО сегодня предоставили экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО результаты обследования состояния его здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Сегодня, 22 сентября 2011 года, руководством Киевского СИЗО были предоставлены Юрию ЛУЦЕНКО результаты его инструментального обследования с заключением и рекомендациями комиссии Минздрава Украины", - сообщили в пресс-службе.

Состояние здоровья заключенного членами комиссии признано удовлетворительным, говорится в сообщении.

В то же время в ГПС отметили, что в рамках динамического наблюдения за состоянием здоровья Ю.ЛУЦЕНКО сегодня же он был проконсультирован специалистом Минздрава Украины, по результатом чего были предоставлены соответствующие рекомендации, которые сейчас выполняются медперсоналом Киевского СИЗО.