Наша Украина: власть пытается ввести в Киеве "зоновские порядки"

Политическая партия «Наша Украина» призывает оппозиционные политические силы выступить против принятия проекта положения КГГА о порядке организации и проведения общественных мероприятий.

Об этом заявил председатель исполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК, сообщает пресс-служба партии.

«Наша Украина» призывает все оппозиционные силы вместе выступить против авторитарных намерений власти и не допустить одобрения этого антиконституционного положения», - заявил он.

По убеждению С.БОНДАРЧУКА, киевляне никогда не поддержат намерений власти ввести в городе «зоновские порядки и указывать людям, где стоять и где ходить, где протестовать, а где благодарить».

«Нынешний глава КГГА должен, наконец, понять, что он назначен исполнять обязанности мэра в украинской столице, и не испытывать терпение киевлян, для которых свобода и достоинство всегда были больше, чем просто лозунги», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

По его словам, положение КГГА об общественных мероприятиях откровенно отвергает одну из базовых основ демократии и народовластия – право граждан на свободу мирных собраний, гарантированное статьей 39 Конституции Украины.

«Власть хочет ввести фактически разрешительный порядок мирных собраний, а его требование не проводить собрания ближе 100 метров от зданий органов власти сделает невозможными никакие акции протеста в центре Киева. Это свидетельствует об абсолютном нежелании власти считаться с альтернативной позицией граждан и ее испуге перед народными протестами против антисоциальных законов и псевдореформ», - считает С.БОНДАРЧУК.

Он отметил - положение КГГА дублирует нормы одиозного законопроекта 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», в отношении которого Венецианская комиссия и ОБСЕ еще в октябре 2010 г. приняли однозначно негативное заключение.

Он напомнил, что в заключении этих европейских институтов четко сказано, что законодательство, касающееся мирных собраний, никоим образом не может осложнять процедуру сообщения о собрании, ограничивать места проведения собраний, а также должно предусматривать уголовную ответственность органов власти и правоохранительных органов за нарушение свободы собраний.

Как сообщал УНИАН, на сайте киевской власти 20 сентября был обнародован проект решения Киевсовета о новом порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера, кино - и телесъемок в городе Киеве. Согласно документу, проведение указанных мероприятий, в частности, возле зданий, в которых размещены государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешено на расстоянии не менее 100 метров.

Также проектом решения предусмотрен ряд оснований для отказов организаторам в предоставлении разрешения на проведение массовых мероприятий.