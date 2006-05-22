ГПУ еще раз заверяет, что сын Ющенко не стрелял в прокурора

Генеральная прокуратура Украины заявляет о непричастности сына Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО – Андрея – к инциденту с бориспольским межрайонным прокурором Киевской области Александром КУЗОВКИНЫМ.

Как напомнили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, в средствах массовой информации и на интернет-сайтах сегодня сообщалось об инциденте, который произошел 19 мая 2006 года около 22 часов в городе Киеве на углу улиц Льва Толстого и Саксаганского, в результате которого А.КУЗОВКИН получил ранение в бедро правой ноги выстрелом из устройства для стрельбы резиновыми пулями.

Генпрокуратура подтверждает, что, действительно, описанный инцидент произошел и прокуратура Шевченковского района города Киева возбудила уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Однако в материалах дела нет никаких данных о причастности к описанным событиям сына Президента Украины, отмечается в сообщении.

Сейчас возбужденное уголовное дело направлено для проведения досудебного следствия в управление внутренних дел Шевченковского района столицы.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем издании газета "Сегодня" написала, что 19 мая в Киеве автомобиль бориспольского межрайонного прокурора Киевской области Александра КУЗОВКИНА "подрезала" BMW, началось "дорожная разборка". "Внезапно" из BMW выскочил мужчина и выстрелил прокурору в ногу резиновой пулей (попал в бедро)", - пишет газета. После этого BMW скрылась с места преступления. Когда прокурор назвал милиции номера машины, милиционеры изменились в лице. "Якобы они знали, что к этой машине имеет отношение сын Президента, а стрелять мог его охранник". Сам А.КУЗОВКИН в разговоре с корреспондентом "Сегодня" назвал информацию о ДТП "ложью".

По версии интернет-издания "Обком", прокурор, выйдя из своей машины после ДТП, "увидел и узнал сына Президента Украины".

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, вечером 19 мая в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, совершил нарушение правил дорожного движения автомобиль BMW темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились, а их владельцы вышли и стали «выяснять отношения». Затем водитель BMW достал устройство для стрельбы резиновыми пулями и выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.

По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на BMW, зарегистрированы на совсем другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель BMW - выходец с Кавказа, на вид 40-50 лет.

Как отметили в ЦОС, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль БМВ не имеет.