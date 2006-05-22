Порошенко созрел для компромиса

Блок «Наша Украина» считает некорректным подписание коалиционного соглашения не всеми политическими силами, которые находятся сейчас в переговорном процессе по созданию демократической коалиции, а лишь частью – Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины, но в то же время констатирует, что позиции трех политических сил приближаются к согласованному варианту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам представитель «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» могла единолично или с социалистами подписать соглашение и начать его обнародовать, но они считают это некорректным.

По убеждению представителей «Нашей Украины», необходимо согласовать окончательный компромиссный текст соглашения между всеми участниками коалиции, в котором четко предусмотреть программные принципы, а также ответственность политических сил, и потом уже подписывать.

При этом П.ПОРОШЕНКО отметил, что в соглашении не должно быть исключений. (БЮТ и СПУ предлагали вынести за рамки соглашения договоренности о должностях премьера и спикера – УНИАН). По его убеждению, в соглашении должна быть четко выписана ответственность каждой политической силы, и это все должно быть скреплено подписью – «другой альтернативы не существует», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Он считает, что сначала необходимо согласовать все программные вопросы деятельности коалиции, и до этого момента вынести за рамки пакета все кадровые предложения, и только после договоренностей о содержательной части соглашения и определения задач рассматривать вопрос о принципах кадровой политики. Но не фамилии кандидатов на должности, а каким образом будет зафиксирована ответственность политической силы за деятельность того или иного представителя органа власти, «как будет обеспечиваться цементирование коалиции, чтобы любые внешние конфликты не вызвали распад коалиции», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он подчеркнул, что «Наша Украина» ни разу не обсуждала конкретную кандидатуру на должность премьер-министра. В то же время П.ПОРОШЕНКО заверил журналистов, что «келейно ни одно кадровое решение рассматриваться не будет». Он подчеркнул, что президиум и политсовет партии будут решать этот вопрос публично, не исключив даже, что при этом будут присутствовать представители СМИ.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что «Наша Украина» готова пойти на широкий компромисс. «В том числе и кадровый – для того, чтобы мы зафиксировали выполнение тех принципиальных программных положений, которые мы предложили», - заметил он.

При этом П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что позиции всех трех политических сил сближаются. Он обратил внимание на последнее предложение социалистов о том, что кадровые вопросы необходимо обсуждать после того, как будут решены принципиальные вопросы.

«Нужно избегать сложных вопросов, потому что мы в любом случае столкнемся с ними во время совместной работы в коалиции», - отметил он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, уже сегодня в рамках тройки нужно согласовывать вопросы относительно приватизации земли, вступления Украины в НАТО, евроатлантической интеграции и законопроектов, которые касаются вступления Украины в ВТО.

«Нужно давать ответы сегодня, потому что, не найдя понимания по принципиальным вопросам, в любом случае это вызовет либо конфликт, либо недоразумение, либо блокирование работы следующей власти», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он также заметил, что 26 марта сразу после выборов амбиции всех победителей политических сил были слишком высоки для того, чтобы искать компромисс. По его словам, нужно определенное время для того, чтобы политические силы поняли необходимость поиска компромисса. «Мне кажется, что наступило время, когда политические силы понимают, что под давлением победить невозможно. Что на сегодняшний день нужно идти на компромисс – я это отношу ко всем политическим силам – участникам переговоров», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также сообщил, что по состоянию на 11.00, когда началось заседание депутатской группы, в котором он принимал участие, встреча Юлии ТИМОШЕНКО и Александра МОРОЗА не проходила. Но, по его убеждению, такие встречи должны проходить.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить слова одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, что уже сегодня может состояться подписание коалиционного соглашения, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Я ни разу не опровергал сообщения уважаемых представителей БЮТ, когда они говорили, что что-то сегодня будет подписано – я не буду этого делать и сегодня».

Он также сообщил, что коалиционное соглашение, предложенное Партией регионов, ни в одном руководящем органе «Нашей Украины» не рассматривалось.

Как известно, вчера лидер СПУ Александр МОРОЗ, а сегодня А.ТУРЧИНОВ заявили, что текст коалиционного соглашения между СПУ и БЮТ полностью согласован, и не исключили, что к вечеру понедельника эти две силы подпишут его. При этом они выразили надежду, что к ним присоединится “Наша Украина”. Между тем, представитель “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ сообщил, что сегодня на заседании президиума и завтра на заседании политсовета партии “Народный Союз Наша Украина” будет обсуждаться вопрос подписания коалиционного соглашения.