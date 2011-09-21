ВР отказалась увеличивать наказание для взяточников

Верховная Рада Украины отказалась снизить сумму, которая считается «взяткой в крупных размерах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия взяточничеству" проголосовали только 104 народных депутата из 371 зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно действующему законодательству, взяткой в особо крупном размере считается такая, которая в 500 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Законопроектом предлагалось снизить эту границу до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Предусматривалось также увеличение сроков лишения свободы за взяточничество в особо крупном размере, совершенное служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, и за взяточничество, соединенное с другими преступлениями. За получение взятки в особо крупном размере, соединенное с заведомо незаконным задержанием, приводом, арестом, содержанием под стражей; привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным на то законом лицом; принятие судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления законопроектом предусматривалось пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также предусматривалось установить, что Закон «О применении амнистии в Украине» не может применяться к осужденным за получение взятки в особо крупном размере.