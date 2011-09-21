Янукович о деле Тимошенко: наши действия будут зависеть от решения суда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз отвергает обвинение в политической мотивированности уголовного преследования экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил в интервью Ассошиэйтед Пресс (Associated Press), отвечая на вопрос, есть ли политическая составляющая в уголовном дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы категорически отвергаем такие обвинения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщает информагенство, Президент Украины отказался сказать, что произойдет с бывшим премьер-министром, которая сейчас находится в СИЗО, в ходе судебного слушания дела по обвинению в превышении служебных полномочий.

В.ЯНУКОВИЧ лишь отметил, что осознает, какую «огромную ответственность» возложили на украинскую систему правосудия арест и суд над Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время Президент Украины подчеркнул необходимость пересмотра Уголовного кодекса Украины, который был принят еще в 1962 году.

Вместе с тем Президент отказался спрогнозировать, когда новое законодательство вступит в силу и повлияет ли оно на результат судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО.

«Решение суда предвидеть трудно, и наши последующие действия будут зависеть от него», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году и причинения вреда государству на сумму более 1,5 млрд. грн.

Печерский районный суд Киева 5 августа принял решение взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу за нарушение порядка судебного заседания, неуважение к суду и участникам процесса, в частности, к свидетелям. Ю.ТИМОШЕНКО находится в Лукьяновском СИЗО.