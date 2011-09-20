Киевские власти перечисляют предлоги для запрета митингов

Киевская власть намерена утвердить новый порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и иного характера, кино- и телесъемок в городе Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, проект соответствующего проекта решения Киевсовета размещен на официальном сайте киевской власти.

Согласно нему, проведение указанных мероприятий, в частности, у зданий, в которых размещены государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешаться на расстоянии не менее чем 100 метров.

Так, в пункте 11.3 указанного проекта говорится: “Массовые мероприятия вблизи зданий, в которых размещены государственные органы власти и органы местного самоуправления, могут проводиться на расстоянии от них не менее чем 100 метров, если иное не предусмотрено соответствующими решениями этих органов или в специально отведенных для этого местах”.

В проекте Положения также отмечается, что уполномоченный орган имеет право отказать организатору в проведении массового мероприятия, если массовое мероприятие запланировано провести в месте и во время, которое определено для проведения массового мероприятия общегосударственного и городского значения, в праздничные дни, государственные и религиозные праздники, или других мероприятий с участием государственных органов или органов местного самоуправления. Не разрешат проведение массового мероприятия, если оно будет нарушать общественный порядок и санитарно-гигиенические нормы или условия, непосредственно создаст препятствия в работе предприятий, учреждений и организаций или будет угрожать жизнеобеспечению населения, жизни, здоровью и безопасности граждан, наличие высокого уровня не поддержки проведения массового мероприятия, что отображено в исследовании изучения общественного мнения жителей города относительно их отношения к проведению массового мероприятия”.

Так же власть может отказать в проведении общественного мероприятия, если организатор массового мероприятия ранее привлекался к ответственности за нарушение норм законодательства Украины при проведении массового мероприятия.

Кроме того, проведение массовых мероприятий недопустимо на основании письменных заключений Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, а также в случае, если запланированное количество участников массового мероприятия превышает возможности для их размещения или пребывания на соответствующей территории”.

Организаторам также откажут в разрешении на проведение мероприятия, если в письменном сообщении будет недостоверная или неполная информация и тому подобное, в случае проведения массового мероприятия в объявленный в установленном порядке траурный день.

Проектом постановления проведение массового мероприятия разрешается с 09.00 до 22.00, кроме случаев, указанных в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

В местах проведения массовых мероприятий запрещается самовольное установление малых архитектурных форм (киосков, лотков, навесов, палаток, в т.ч. временных и передвижных, предназначенных для розничной торговли, почтовых и других операций, которые устанавливаются на открытых территориях) и объектов внешней рекламы (рекламных тумб, каких-либо стендов, щитов, панно, флагов, экранов, транспарантов, наклеек и др.).

Организаторы массовых мероприятий обязаны информировать уполномоченный орган в письменной форме относительно изменения цели и/или регламента проведения массового мероприятия не позже, чем за 3 суток до проведения массового мероприятия.

Замечания к нормативному акту принимаются до 12 октября с.г.