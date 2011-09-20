Афганцев пытаются уговорить, что на этой неделе льготы не отменят

Правоохранительным органам удалось предотвратить штурм Верховной Рады воинами-афганцами и сейчас столкновения под стенами парламента прекратились.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным работников милиции, под стенами парламента сейчас находится около 4 тыс. митингующих. Они прекратили штурм парламента после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства.

В частности, митингующим сообщили, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, отменяющий льготы для ряда граждан.

Также было поставлено в известность о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В то же время, под стенами ВР увеличилось количество представителей «Беркута», которые делают все, чтобы митингующие не прорвались в здание ВР.

К участникам митинга также вышли депутаты от фракций "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, а также лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.