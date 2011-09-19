"Батьківщина" требует от Януковича вернуть харьковчанам телеканалы

Партия «Батьківщина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно возобновить вещание трех харьковских телекомпаний (АТН, «Фора», «А/ТВК»).

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батьківщини».

«Такие действия, на сей раз осуществленные мэром Харькова «регионалом» КЕРНЕСОМ под прикрытием губернатора «регионала» ДОБКИНА, органически вписываются в курс ЯНУКОВИЧА на подавление свободы слова и свободной журналистики», - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что именно такие действия режима В.ЯНУКОВИЧА по всей его вертикали сверху донизу игнорируют европейский выбор народа, лишают Украину европейской перспективы, ставят под угрозу переговоры с ЕС о зоне свободной торговли, политической ассоциации и безвизовом режиме.

Учитывая изложенное, партия «Батьківщина» требует от В.ЯНУКОВИЧА «немедленно возобновить вещание всех телеканалов Харьковской области, которые были безосновательно и политически-мотивировано отрезаны от своего зрителя, ровно как и возобновить по всей стране нормальные условия для профессиональной деятельности журналистов, включая возможность свободно критиковать власть в эфире».

Как сообщал УНИАН, раньше харьковский телеканал АТН в открытом письме обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием повлиять на власти Харькова, «которые уничтожают независимые СМИ».

Как отмечается в письме, 22 июля провайдер, который осуществлял доставку телевизионного сигнала АТН на передатчик, без объяснения причин в одностороннем порядке разорвал договор. 28 июля АТН подала документы в областную СЭС на получение санитарного паспорта для осуществления радиорелейной передачи сигнала, а уже 1 августа в АТН пришла проверка городской СЭС на предмет наличия в АТН этого санитарного паспорта.

По результатам этой проверки главный санитарный врач Харькова Ирина ЗУБКОВА вынесла постановление о прекращении работы станции в связи с отсутствием санитарного паспорта.

Таким образом, телекомпания лишена возможности вещать с 6 августа.

В свою очередь руководители телеканалов «А/ТВК» и «Фора» утверждают, что их лишили технической возможности выходить в эфир безосновательно. Гендиректор «А/ТВК» Елена БАРАННИК заявила о давлении на СМИ.

Обеспокоенность ситуацией выразил и Независимый медиапрофсоюз Украины. «Есть основания считать, что АТН, Фора, А/ТВК закрыты из-за недовольства этими средствами массовой информации со стороны Геннадия КЕРНЕСА, поскольку он неоднократно публично выражал возмущение критикой его деятельности в программах телекомпаний», - говорится в заявлении профсоюза.