Во временный президиум ВР войдут Богатырева, Мартынюк, Турчинов, Бокий

Во временный президиум Верховной Рады Украины должны войти от Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, от Коммунистической партии Украины Адам МАРТЫНЮК, Блока Юлии Тимошенко – Александр ТУРЧИНОВ, от Социалистической партии Украины - Иван БОКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины И.БОКИЙ.

Он отметил, что на сегодня еще не подана кандидатура представителя от блока «Наша Украина» во временный президиум.

В то же время представитель данного блока Петр ПОРОШЕНКО сообщил, что сегодня на президиуме блока «Наша Украина» была согласована кандидатура во временный президиум, но по техническим причинам она сегодня на подана в рабочую группу. В то же время он не сказал, о какой кандидатуре идет речь.

И.БОКИЙ также сообщил, что завтра на рабочей группе должны быть утверждены эти кандидатуры. Он отметил, что завтра должно быть утверждено окончательно месторасположения депутатов, входящих в пять политических сил, избранных в парламент. По его словам, рядом с «Нашей Украиной» будет БЮТ, далее Партия регионов и КПУ будут занимать левую сторону от президиума. По его словам, СПУ будет располагаться по середине зала. И.БОКИЙ также сообщил, что на сегодня еще не достигнута договоренность относительно того, сколько рекомендовать парламенту создавать комитетов в новоизбранной Верховной Раде Украины. По его словам, эти предложения еще не поступили от подгруппы, которая готовит данный вопрос.