Азаров хочет увидеть европерспективу для Украины черным по белому

Соглашение об ассоциации Украины в Европейский Союз в обязательном порядке должно включать пункт о европерспективе страны, заявляет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Ливадии (Ялта, Крым) на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Европейский Союз - не жених, а Украина - не невеста. Мне представляются достаточно бюрократическими и протокольными споры о том, включать в соглашение об ассоциации европейскую перспективу (Украины) или не включать. Однозначно надо включать, если мы думаем о будущем… Кем был Китай 30 лет назад? Давайте посмотрим хотя бы на 10 лет вперед», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, споры, которые ведутся сегодня на этот счет, через 10 лет будут несущественными.