Литвин: нужно по-новому сформировать Счетную палату

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не определился с кандидатурой на должность председателя Счетной палаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Сейчас я провожу консультации для того, чтобы выйти на ту кандидатуру, которая получит необходимое количество голосов», - сказал председатель ВР.

Он отказался уточнить, кого именно рассматривает на эту должность. «Пусть это будет небольшой тайной. Пока нет выработанного окончательного решения, я считаю излишним и преждевременным об этом говорить», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер добавил, что это должна быть кандидатура профессиональная, «в меньшей степени политическая, а преимущественно профессиональная».

По его словам, роль и значение Счетной палаты должно возрасти, она должна стать более весомой в своей деятельности.

Как сказал В.ЛИТВИН, также нужно по-новому сформировать состав Счетной палаты, и добавил, что есть вакансии первого заместителя председателя, кроме этого, ряд работников нужно уволить, поскольку срок их пребывания в должностях уже завершился, и они не имеют права работать.