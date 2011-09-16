Волга: Арест - не самое худшее из того, что могло произойти

Бывший председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василий ВОЛГА связывает свой арест с раскрытием им преступных финасовых схем.

Об этом он заявил в письменном интервью газете “Коммерсант-Украина” (№146 от 16 сентября).

“Арест не стал для меня неожиданностью. Особенно после того, как директор Департамента лицензирования и разрешительных процедур доложил мне о первых результатах работы отдела регистрации договоров перестрахования. Сразу стало понятно, что я приоткрыл теневые финансовые потоки, наступил на многомиллиардный преступный бизнес, и если я не успею доложить Президенту все, что мне стало известно, долго мне не протянуть. Арест в данной ситуации - не самое худшее из того, что могло произойти”, - сказал В.ВОЛГА.

Он отметил, что уже сегодня, после того как созданный им отдел регистрации договоров перестрахования проработал более двух месяцев, в Госфинуслуг можно получить информацию в достаточно полном объеме.

“Только журналистам эту информацию не дадут. Она составляет коммерческую тайну, и ее разглашение преследуется по закону. Важно, чтобы эта информация была донесена до Президента. Я не успел. Я собирался доложить ему о выявленных цифрах и схемах, а также о своих соображениях, что со всем этим делать дальше”, - сказал он.

В.ВОЛГА отметил, что собирался сообщить данную информацию главе государства и после своего ареста. “Я собирался это сделать, но впоследствии отказался от этой мысли. Написать Президенту конфиденциальное письмо из тюрьмы невозможно”, - пояснил он.

Говоря о причинах возбуждения уголовного дела против него, В.ВОЛГА отметил, что он “наступил на преступный мир”, а глава наблюдательного совета "Первого кредитного общества" Андрей АЗАРОВ - “это шестерка в большом процессе”. “Его задача была всунуть взятку кому угодно в Госфинуслуг, чтобы впоследствии вплести в это дело меня... Очень образно обрисовывает ситуацию ответ одного из высокопоставленных чиновников ГПУ. На мое замечание о том, что все против меня шьется белыми нитками, он сказал: "Василий Александрович, Василий Александрович... Даже белыми нитками можно сшить крепкую смирительную рубашку...", - сказал В.ВОЛГА.

Он также рассказал подробно об обстоятельствах своего задержания. В частности, по словам В.ВОЛГИ, 19 июля до обеденного перерыва он был на работе, а затем заехал домой пообедать. После обеда водитель В.ВОЛГИ повез его в Кабинет министров. “По дороге, возле центрального входа в Ботанический сад, в 14.30 произошло задержание. Три автомобиля - микроавтобус, джип и "Жигули" - неожиданно перекрыли дорогу. Из них выбежали ребята из группы захвата и бросились к моей машине. Виталий (водитель) повернулся ко мне с испуганными глазами, в которых читалось неверие в происходящее, сказал: "Василий Александрович, Вас берут!". Тем временем кто-то уже держал ручку задней двери машины. Дверь была закрыта изнутри, и от этого вся лихость охраны затухла. Вокруг автомобиля стояли ребята странного вида с пистолетами в опущенных руках. Один из них стучался в окошко и просил меня выйти из машины. Я вышел”, - сказал В.ВОЛГА.

По его словам, следователь Генеральной прокуратуры, руководивший задержанием, «сильно волнуясь, представился, объявил, что в этот день в отношении него возбуждено уголовное дело, в рамках которого и проходит задержание». «Я сказал ему, чтобы он не паниковал и не волновался, и спросил, в какой автомобиль садиться. Очень рассмешили ребята из группы захвата. Почти все они были в застиранных футболках, джинсах и кедах, на головах - черные трикотажные маски. Этакие фантомасы в кедах», - добавил В.ВОЛГА.

Справка УНИАН. В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде удержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ еще одно уголовное дело. Установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).