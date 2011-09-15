Профильный комитет ВР хочет, чтоб с инсулиновым заводом разобралась ВСК

Члены парламентского комитета по вопросам здравоохранения единогласно проголосовали за создание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по делу инсулинового завода «Индар».

Об этом в комментарии УНИАН сообщила глава комитета, народный депутат Украины от Партии регионов Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, заседание парламентского комитета состоялось 14 сентября при участии министра здравоохранения Украины Александра АНИЩЕНКО и экс-главы Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщила Т.БАХТЕЕВА, во время заседания комитета В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подчеркнула, что «отчуждение из госсобственности завода «Индар» было проведено незаконно, согласия на отчуждение Фонд госимущества не давал, как это предусмотрено Законом Украины «Об управлении объектами государственной собственности». Также было нарушение по суме отчуждения».

Экс-глава ФГИУ предложила свою юридическую помощь правоохранительным органам в консультировании и рассмотрении соответствующих документов.

В свою очередь секретарь парламентского комитета Лилия ГРИГОРОВИЧ заявила, что «Украина – это страна, которая выпускает самолеты и производит инсулин. На этом достижения наши, похоже, исчерпываются. Но финал по теме «Индара» может быть плачевным. Я считаю, что госпакет акций инсулинового завода - 70,7 % акций - необходимо вернуть государству».

После этого Т.БАХТЕЕВА вынесла на голосование комитета предложение детально изучить ситуацию. В ответ на предложение члена комитета, народного депутата Владимира КАРПУКА о подготовке законопроекта по возврату «Индара» в госсобственность, Т.БАХТЕЕВА отметила: «Регистрируйте и мы будем поддерживать однозначно. Я буду соавтором законопроекта, готовьте».

При этом Т.БАХТЕЕВА предложила «подготовить от имени комитета обращение к силовикам, в правоохранительные органы, Виктору Павловичу (ПШОНКЕ – генеральному прокурору Украины – УНИАН), Анатолию Владимировичу МОГИЛЕВУ (министру внутренних дел – УНИАН) – в кратчайшие сроки дать заключение по ситуации вокруг завода «Индар».

Через месяц народные депутаты проведут расширенное заседание комитета по этому вопросу, сообщила глава комитета.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает более 60% инсулинов, изготовляемых в Украине.

По данным Минздрава Украины, фармацевтический завод "Индар" осуществляет производство 28 врачебных форм инсулина (генно-инженерного, свиного монокомпонентного и человеческого полусинтетического инсулина во флаконах и картриджах), организовано производство собственных субстанций инсулинов.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было оспорено в суде, и три года длилось судебное рассмотрение.

Однако, по свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.