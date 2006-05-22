Милиция ведет поиски ”Мерседеса”, сбившего насмерть двух женщин
13:05, 22 мая 2006Политика
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Сегодня в 12.00 в центре Донецка
В Донецке милиция ведет поиски "Мерседеса", сбившего насмерть двух женщин.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного УВД, сегодня в 12.00 в центре Донецка водитель серебристого "Мерседеса" совершил наезд на двух женщин-пешеходов, в результате чего они получили смертельные травмы. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.
Милиция области обратилась через СМИ к гражданам с просьбой помочь в обнаружении автомобиля и его владельца.
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