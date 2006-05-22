В Донецке милиция ведет поиски "Мерседеса", сбившего насмерть двух женщин.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного УВД, сегодня в 12.00 в центре Донецка водитель серебристого "Мерседеса" совершил наезд на двух женщин-пешеходов, в результате чего они получили смертельные травмы. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

Милиция области обратилась через СМИ к гражданам с просьбой помочь в обнаружении автомобиля и его владельца.