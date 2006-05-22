Пресс-конференция руководителей силовых ведомств стран - участниц ГУАМ

Сегодня в Министерстве внутренних дел Украины по адресу ул. Богомольца, 10 в рамках проведения Саммита стран - участниц ГУАМ состоится совместное заседание с участием министров внутренних дел, руководителей служб безопасности и пограничных служб Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по итогам заседания в 16.50 планируется пресс-конференция.