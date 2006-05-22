Жовтяк расскажет о причинах и заказчиках его “отставки”. Пресс-конференция в больнице

Сегодня, 22 мая, в 15.00 состоится пресс-конференция председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА, на которой он расскажет о настоящих причинах и заказчиках представления Кабинета Министров Президенту Украины о его увольнении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, пресс-конференция состоится в помещении онкодиспансера на территории областной клинической больницы № 1 по адресу: г. Киев, ул. Багговутовская, 1.

Отъезд журналистов на пресс-конференцию в 14.30. от здания УНИАН, ул. Крещатик, 4.

Сегодня в 12.00 на пресс-конференции в УНИАН, на которой должен был присутствовать Е.ЖОВТЯК, представители УНП сообщили, что врачи запретили ему покидать больницу по состоянию здоровья, поэтому было принято решение провести пресс-конференцию в больнице.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на официальном сайте Кабинета Министров появилось сообщение пресс-службы правительства о том, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление об освобождении... Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации”.

Между тем, Е.ЖОВТЯК не согласен с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины.

Сейчас Е.ЖОВТЯК после операции находится в больнице.