В БЮТ подозревают, что Гереге «предлагают» поделиться бизнесом

Секретарю Киевсовета Г. ГЕРЕГЕ предложили поддержку депутаты от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель фракции БЮТ Олег МЕДВЕДЕВ обратился к секретарю Киевсовета Галине ГЕРЕГЕ с тем, чтобы она рассказала о ситуации, произошедшей на днях в офисе «Эпицентра». «Депутатам Киевсовета было бы интересно заслушать информацию учитывая ту роль, которую компания «Эпицентр» играет в наполнении бюджета Киева и понять, что происходит… Такая ситуация, возможно, направлена на то, чтобы повлиять на вашу позицию, как секретаря Киевсовета? Потому что во многих вопросах вы занимаете достаточно принципиальную позицию», - сказал О.МЕДВЕДЕВ Г.ГЕРЕГЕ. По его словам, Киевсовет готов поддержать секретаря, если она в этом нуждается. «Мне кажется, что, возможно, мы сейчас имеем ситуацию, когда вы, в первую очередь, как секретарь Киевсовета, нуждаетесь в определенной, хотя бы моральной, поддержке со стороны депутатского корпуса в том смысле, чтобы мы гарантировали со своей стороны вам возможность для выполнения вами обязанностей секретаря Киевсовета… У меня лично такое впечатление, что вы не должны с кем-то делиться бизнесом, который создавали с нуля», - сказал представитель БЮТ. Но после него слово взял руководитель фракции «Народная Партия» Валерий МОШЕНСКИЙ, который попросил депутатов не политизировать работу Киевсовета. На что Г.ГЕРЕГА отреагировала: «Хорошее предложение». Депутаты вернулись к вопросам повестки дня. Г.ГЕРЕГА объявила перерыв на полчаса для внесения изменений в систему голосования «Рада» в связи с вхождением Романа ШТЕЙНАСА во фракцию «Спортивный Киев». Во время этого перерыва представители БЮТ заявили, что они покидают сессионный зал и сегодня в него не вернутся.

Фракция БЮТ в Киевсовете насчитывает 10 депутатов, «УДАР Виталия КЛИЧКО» - 12 депутатов.