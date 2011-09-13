Янукович дал орден представителю «Землячества Донбасовцев» в Москве

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил первого заместителя председателя правления общественной организации «Землячество Донбасовцев» в Москве Леонида КРАСНЯНСКОГО орденом «За заслуги» I степени. Соответствующий указ № 910/2011 от 13 сентября обнародован на официальном сайте главы государства. Как отмечается в документе, Л.КРАСНЯНСКИЙ награжден "за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских отношений, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".

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