Янукович дал орден представителю «Землячества Донбасовцев» в Москве
09:59, 13 сентября 2011Политика
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Указ - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил первого заместителя председателя правления общественной организации «Землячество Донбасовцев» в Москве Леонида КРАСНЯНСКОГО орденом «За заслуги» I степени.
Соответствующий указ № 910/2011 от 13 сентября обнародован на официальном сайте главы государства.
Как отмечается в документе, Л.КРАСНЯНСКИЙ награжден "за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских отношений, многолетнюю плодотворную общественную деятельность".
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