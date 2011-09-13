Королевская обещает сделать открытым принятие госбюджета

Верховная Рада Украины должна стать реальным центром принятия решений относительно государственного бюджета 2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины (фракция «БЮТ - Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя то, что на этой неделе Кабинет министров Украины должен внести в Верховную Раду проект госбюджета-2012.

«Украинский парламент пытаются сделать лишь инструментом для легализации закрытых решений власти. Наш долг - обеспечить открытость процесса принятия государственного бюджета на 2012 год, важность которого для государства власть не способна постичь. Верховная Рада должна стать реальным центром принятия решений по бюджету, площадкой для открытой общественной и экспертной дискуссии», - отметила депутат.

При этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула: «Мы просто не позволим по-тихому, без публичного обсуждения, утвердить главную смету страны на следующий год. Ведь госбюджет - это дорожная карта для страны, для каждого украинца на следующий год. Каждый украинец имеет право знать, что власть сделает с нашими школами, какие зарплаты будут у врачей, хватит ли денег на пенсии и будут ли отремонтированы украинские дороги».

Также глава комитета пообещала регулярно информировать СМИ и постоянно доносить до всего общества реальную информацию о процессе принятия государственного бюджета Украины на 2012 год.

Напомним, что Кабинет министров Украины 7 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2012 год. Документ должен быть подан на рассмотрение ВР до 15 сентября.