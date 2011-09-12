В ПР Тигипко напоминают, что никто ни от чего не застрахован

В Партии регионов заявляют, что вопрос о возможном лидерстве вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО в этой партии пока не поднимался.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 142 от 12 сентября), об этом сказал глава парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

"Это было просто гипотетическое утверждение. В этой жизни никто ни от чего не застрахован. Есть много составляющих: произойдет ли вообще слияние партий; как Сергей ТИГИПКО будет работать; каким авторитетом будет пользоваться в объединенной партии. Но этот вопрос еще не поднимался — для этого пока нет оснований", - сказал газете А.ЕФРЕМОВ.

Заместитель главы фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил изданию, что С.ТИГИПКО введут в состав руководства ПР. "Он по определению будет в руководящих органах, хотя бы потому, что и по статусу, и по должности входит к нам как руководитель своей партии. Поэтому сомнений относительно того, что он будет в политсовете, нет ни у кого", — отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Зампред фракции не исключает, что в дальнейшем может быть рассмотрен также вопрос дальнейшего продвижения С.ТИГИПКО. "Он политик амбициозный, молодой, перспективный, и если он реально вольется в работу в нашей организации, то никто не исключает, что на съезде можно рассматривать вопрос о его дальнейшем продвижении, в том числе и о лидерстве в партии", — отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

"Я не исключаю, что Сергею Леонидовичу (ТИГИПКО) в разговорах об объединении действительно могли пообещать такую перспективу (пост председателя Партии регионов), - заявил изданию директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО. — Но, с другой стороны, не думаю, что "донецкие" просто так отдадут лидерство в своей партии".

По его словам, на перспективы С.ТИГИПКО в ПР — в частности, возглавить избирательный список этой политической силы, — будет влиять несколько факторов. Прежде всего, речь идет о статусе, согласно которому ПР формально должен возглавлять премьер-министр. "Тот, кто будет премьером накануне парламентских выборов, тот и возглавит Партию регионов, и наоборот", — считает В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, по словам эксперта, при составлении избирательных списков будет учитываться и общественное мнение. "Перед формированием списка будут определяться, кого из лидеров партии и публичных лиц правительства избиратели воспринимают лучше всего. И в зависимости от этого решать, кого ставить первым номером. В этом случае возможно не только то, что Сергей ТИГИПКО возглавит список, но и такая комбинация, как замена премьер-министра накануне выборов", — предположил В.ФЕСЕНКО.

В пятницу, 9 сентября, в вечернем эфире Первого национального телеканала вице-премьер С.ТИГИПКО заявил о намерении стать председателем Партии регионов (ПР) после того, как возглавляемая им партия "Сильная Украина" вольется в эту политическую силу.

"Если я буду конкурентоспособен, я приживусь в этой партии (Партии регионов). Возможно, буду ее лидером или в составе нескольких лидеров, группы лидеров", — сказал С.ТИГИПКО, комментируя перспективу слияния "Сильной Украины" и Партии регионов.