Луценко понимает, что у Януковича - единственный вариант выживания

Власть может выжить лишь ликвидировав лидеров оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», такое убеждение председатель партии Юрий ЛУЦЕНКО выразил в интервью изданию «Сільські вісті».

Он отметил, что протест уже доминирует в обществе, причем, и на Востоке, и на Западе Украины.

«Рейтинг поддержки ЯНУКОВИЧА сократился втрое. Власть четко осознает, что рано или поздно ее сметут. И, конечно же, она делает все, чтобы это произошло как можно позже», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что единственный вариант выживания власти – это ликвидация лидеров народного протеста, который она успешно и использует.

«Все же знают разницу между прайдом львов во главе с бараном и отары баранов во главе со львом. В нашем случае власть смертельно боится прайда львов во главе с Тигрюлей», - считает лидер «Народной Самообороны».

Ю.ЛУЦЕНКО уверен, что именно этим и объясняются «позорные политические расправы в Печерском суде, которые вызывают протест абсолютного большинства украинцев и международного сообщества».