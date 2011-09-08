БЮТ: Тимошенко и Луценко не нуждаются в амнистии

Ни экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, ни бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не нуждаются в амнистии, поскольку не виновны и не совершали приписываемых им преступлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», «сфальсифицированные по приказу Президента уголовные дела в отношении оппозиционеров на глазах украинского народа и всей мировой общественности рассыпались в пыль даже в заказных судилищах».

Поэтому в "Батькивщине" предложения "амнистировать" Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО считают не просто необоснованными и неуместными, но даже провокационными.