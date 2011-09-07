Украинские юристы дали совет заграничным «горячим головам»

Заявления зарубежных политиков относительно процесса над Юлией ТИМОШЕНКО нарушают нормы международного права, считают члены Союза юристов Украины, Всеукраинского юридического совета и Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию».

Об этом идет речь в совместном обращении этих трех организаций, текст которого передан УНИАН.

Авторы обращения отмечают, что «юридическая общественность обеспокоена тем, что высокопоставленные лица и общественные деятели зарубежных стран через многочисленные заявления в средствах массовой информации оказывают психологическое давление на органы правосудия и высших должностных лиц Украины относительно рассмотрения уголовного дела об обвинении ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны и избрания в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу».

По убеждению юристов, «заявления представителей зарубежных государств произносятся даже без поверхностного анализа оснований возбуждения уголовного дела и доказательств, положенных в основу обвинения. Такие заявления носят сугубо политический характер, формируют ложное представление об отсутствии каких-либо правовых оснований для криминального преследования Ю.ТИМОШЕНКО, существенным образом портят международный имидж нашего государства».

Авторы обращения убеждены, что представители зарубежных стран, «подвергая критике украинскую власть в лице Президента Украины за якобы преследование оппозиции, выдвигая требования об освобождении от криминальной ответственности или изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и других подсудимых», фактически «побуждают главу государства к совершению неправомерных действий путем вмешательства в процесс осуществления правосудия».

В юридических союзах считают, что «такие заявления, кроме их абсолютной неправомерности, подрывают не только международный авторитет государств, представителями которых они являются, но и являются прямым нарушением принципов международной политики добрососедства и недопущения вмешательства во внутренние дела государства».

Авторы обращения напоминают, что принцип невмешательства во внутренние дела государств является одним из основных принципов современных международных отношений, закрепленный в Уставе ООН и других международных актах, и прямо вытекает из суверенного характера Украинского государства.

Они считают, что рассмотрение уголовного дела об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО и применение к ней меры пресечения в виде взятия под стражу, как и любого другого уголовного дела, «является внутренним вопросом деятельности суверенного государства и касается реализации важной функции — обеспечения режима законности и правопорядка».

По словам юристов, составляющей конституционного строя Украины является независимое правосудие, равенство граждан перед законом и судом; независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в Конституции или законах страны. Все государственные и другие учреждения обязаны уважать независимость судебных органов и соблюдать ее.

Ссылаясь на нормы Конституции и других законов Украины, юристы напоминают о «запрещении каких-либо действий в отношении судей, независимо от формы их проявления, со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, учреждений, организаций, граждан и их объединений, юридических лиц, общественных деятелей зарубежных стран с целью помешать выполнению судьями профессиональных обязанностей или склонить их к вынесению неправосудного решения».

По убеждению авторов обращения, «призывая главу государства вмешаться в рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО, «горячие головы» при этом забывают, что государственная власть в Украине, согласно ст. 6 Конституции, осуществляется на основах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В системе разделения власти каждая ее ветвь является самостоятельной в пределах предоставленных ей полномочий. Затрагиваемые в таких обращениях вопросы относятся к исключительной компетенции суда, который должен действовать в пределах определенных законом полномочий. Вмешательство Президента Украины в рассмотрение любого уголовного дела будет означать нарушение принципов разделения власти и верховенства права».

В то же время авторы обращения отмечают, что Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством «гарантировано право на обжалование судебных действий и решений, в том числе и при рассмотрении уголовных дел».

«Обращая внимание на вышеизложенное, призываем представителей зарубежных государств, дипломатических и консульских работников, представителей международных организаций способствовать созданию надлежащих условий рассмотрения уголовного дела об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО, не допуская со своей стороны необоснованных заявлений и выступлений в средствах массовой информации», - отмечают члены Союза юристов Украины, Всеукраинского юридического совета и Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию».