Украинские юристы дали совет заграничным «горячим головам»
Призвали следить за словами
Заявления зарубежных политиков относительно процесса над Юлией ТИМОШЕНКО нарушают нормы международного права, считают члены Союза юристов Украины, Всеукраинского юридического совета и Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию».
Об этом идет речь в совместном обращении этих трех организаций, текст которого передан УНИАН.
Авторы обращения отмечают, что «юридическая общественность обеспокоена тем, что высокопоставленные лица и общественные деятели зарубежных стран через многочисленные заявления в средствах массовой информации оказывают психологическое давление на органы правосудия и высших должностных лиц Украины относительно рассмотрения уголовного дела об обвинении ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны и избрания в отношении нее меры пресечения в виде взятия под стражу».
По убеждению юристов, «заявления представителей зарубежных государств произносятся даже без поверхностного анализа оснований возбуждения уголовного дела и доказательств, положенных в основу обвинения. Такие заявления носят сугубо политический характер, формируют ложное представление об отсутствии каких-либо правовых оснований для криминального преследования Ю.ТИМОШЕНКО, существенным образом портят международный имидж нашего государства».
Авторы обращения убеждены, что представители зарубежных стран, «подвергая критике украинскую власть в лице Президента Украины за якобы преследование оппозиции, выдвигая требования об освобождении от криминальной ответственности или изменении меры пресечения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и других подсудимых», фактически «побуждают главу государства к совершению неправомерных действий путем вмешательства в процесс осуществления правосудия».
В юридических союзах считают, что «такие заявления, кроме их абсолютной неправомерности, подрывают не только международный авторитет государств, представителями которых они являются, но и являются прямым нарушением принципов международной политики добрососедства и недопущения вмешательства во внутренние дела государства».
Авторы обращения напоминают, что принцип невмешательства во внутренние дела государств является одним из основных принципов современных международных отношений, закрепленный в Уставе ООН и других международных актах, и прямо вытекает из суверенного характера Украинского государства.
Они считают, что рассмотрение уголовного дела об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО и применение к ней меры пресечения в виде взятия под стражу, как и любого другого уголовного дела, «является внутренним вопросом деятельности суверенного государства и касается реализации важной функции — обеспечения режима законности и правопорядка».
По словам юристов, составляющей конституционного строя Украины является независимое правосудие, равенство граждан перед законом и судом; независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в Конституции или законах страны. Все государственные и другие учреждения обязаны уважать независимость судебных органов и соблюдать ее.
Ссылаясь на нормы Конституции и других законов Украины, юристы напоминают о «запрещении каких-либо действий в отношении судей, независимо от формы их проявления, со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, учреждений, организаций, граждан и их объединений, юридических лиц, общественных деятелей зарубежных стран с целью помешать выполнению судьями профессиональных обязанностей или склонить их к вынесению неправосудного решения».
По убеждению авторов обращения, «призывая главу государства вмешаться в рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО, «горячие головы» при этом забывают, что государственная власть в Украине, согласно ст. 6 Конституции, осуществляется на основах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В системе разделения власти каждая ее ветвь является самостоятельной в пределах предоставленных ей полномочий. Затрагиваемые в таких обращениях вопросы относятся к исключительной компетенции суда, который должен действовать в пределах определенных законом полномочий. Вмешательство Президента Украины в рассмотрение любого уголовного дела будет означать нарушение принципов разделения власти и верховенства права».
В то же время авторы обращения отмечают, что Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством «гарантировано право на обжалование судебных действий и решений, в том числе и при рассмотрении уголовных дел».
«Обращая внимание на вышеизложенное, призываем представителей зарубежных государств, дипломатических и консульских работников, представителей международных организаций способствовать созданию надлежащих условий рассмотрения уголовного дела об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО, не допуская со своей стороны необоснованных заявлений и выступлений в средствах массовой информации», - отмечают члены Союза юристов Украины, Всеукраинского юридического совета и Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию».