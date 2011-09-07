Сегодня ВР будет думать, отмечать ли день рождения жены Генриха IV

Сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании 9-й сессии шестого созыва планирует рассмотреть ряд постановлений о праздновании религиозных и исторических юбилейных дат.

Об этом сказано в Повестке дня заседания Верховной Рады на 7 сентября.

В частности, ВР планирует рассмотреть проект Постановления о предоставлении Украинской Греко-Католической Церкви статуса репрессированной церкви. Проект внесен народным депутатом Василием ДЕРЕВЛЯНЫМ. Также планируется рассмотреть проект Постановления об обеспечении соблюдения законодательства Украины об охране памятников (о недопущении строительных работ на территории памятника археологии национального значения "Город Владимира - детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви"). Проект внесен народным депутатом Ярославом ДЖОДЖИКОМ.

Планируется рассмотреть проект Постановления о праздновании 940-летия со дня рождения древнерусского княжны Евпраксии Всеволодовны - жены императора Священной Римской империи Генриха IV, проект Постановления о праздновании 960-летия со дня основания Киево-Печерского монастыря святым Антонием, проект Постановления о праздновании 960-летия со дня назначения митрополита Иллариона на киевскую кафедру.

Кроме того, согласно Повестке дня заседания, будет рассмотрен проект Постановления о праздновании 360-летия со дня рождения святого Димитрия Ростовского, митрополита Ярославского и Ростовского, проект Постановления о праздновании 955-летия со дня рождения преподобного Нестора Летописца, а также проект Постановления о праздновании 810-летия со дня рождения первого короля Руси-Украины Даниила Галицкого.