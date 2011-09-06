Киреев читает показания подсудимой - Тимошенко и ее защита протестуют

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ считает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказалась от дачи показаний в суде, и решил огласить показания, которые она дала во время досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил, игнорируя все заявления Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты об изменении порядка исследования доказательств и переносе проведения допроса Ю.ТИМОШЕНКО на завершение следственных действий.

«Учитывая, что на неоднократные предложения суда дать показания подсудимая фактически отказалась, суд постановил: огласить показания, данные Ю.ТИМОШЕНКО на досудебном следствии», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Во время оглашения этого решения Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз попыталась довести до председательствующего по делу судьи, что хочет дать показания после рассмотрения всех ходатайств ее защиты относительно вызова свидетелей и экспертов, привлечения документов и доказательств. «Я категорически опровергаю это заявление председательствующего. Я никогда не отказывалась от дачи показаний. Меня силой лишили такого права», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Несмотря на возражения ее адвокатов, Р.КИРЕЕВ начал оглашать показания, которые давала Ю.ТИМОШЕНКО во время досудебного расследования ее уголовного дела.