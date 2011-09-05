Адвокат Тимошенко: оказалось, что в деле нет оригинала документа

На следующем заседании Печерского райсуда Киева защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО будет подавать ходатайство о возобновлении телетрансляции судебных заседаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом сказал адвокат Юрий СУХОВ.

Он также заметил, что отсутствуют какие-либо основания содержать Ю.ТИМОШЕНКО под стражей, особенно после показаний бывшего руководителя аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Михаила ЛИВИНСКОГО.

«Свидетель ЛИВИНСКИЙ сказал очень конкретную вещь, что по делу нет оригинала директив Юлии ТИМОШЕНКО, а есть лишь документ, на котором стоит факсимиле, и кто ставил это факсимиле – неизвестно», - подчеркнул Ю.СУХОВ.

Он отметил, что у следствия и обвинения нет оригинала документа, «а строить обвинение на копии – это абсурд с точки зрения уголовного процесса».

«Мы считаем, что никаких оснований удерживать Юлию ТИМОШЕНКО дальше под стражей нет, ведь она никак не может мешать установлению истины по делу», - подчеркни адвокат.