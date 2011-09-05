Киреев спросил у Ливинского об отношениях с Тимошенко

Допрос бывшего руководителя аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Михаила ЛИВИНСКОГО в качестве свидетеля по уголовному делу против бывшего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО продолжался в Печерском районном суде Киева свыше шести часов.

Как передает корреспондент УНИАН, в конце допроса председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ и представитель государственного обвинения прокурор Василий БАЙРАЧНЫЙ подвергли сомнению объективность предоставленных М.ЛИВИНСКИМ показаний.

«Я видел вас в начале судебного заседания в футболке с надписью «Свободу политзаключенным!». Могут ли ваши показания считаться объективными?», - спросил прокурор.

Председательствующий по делу судья сначала отреагировал на протест защиты Ю.ТИМОШЕНКО и снял этот вопрос.

Позже Р.КИРЕЕВ все же спросил у М.ЛИВИНСКОГО об отношениях с Ю.ТИМОШЕНКО. Свидетель отметил, что является руководителем службы председателя партии «Батьківщина».

«То есть вы работаете в партии, которую возглавляет подсудимая? И являетесь ее подчиненным?», - переспросил судья.

Однако в эту ситуацию вмешалась Ю.ТИМОШЕНКО, которая заявила, что Р.КИРЕЕВ является «непосредственным подчиненным Президента В.ЯНУКОВИЧА и выполняет его указания по политическим репрессиям».

«Кроме того, вы допросили Н.АЗАРОВА (Николая АЗАРОВА – нынешнего премьер-министра Украины) и Ю.БОЙКО (Юрия БОЙКО – министра топлива и угольной промышленности), которые также являются непосредственными подчиненными В.ЯНУКОВИЧА», - добавила экс-премьер.

В свою очередь, судья расценил эти замечания Ю.ТИМОШЕНКО как промедление с рассмотрением ее дела и препятствование установлению истины.