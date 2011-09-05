Кириллу не понравилась идея Охлобыстина податься в Президенты

Русская православная церковь выступила против выдвижения актера и священника Ивана ОХЛОБЫСТИНА в Президенты России.

Пресс-секретарь РПЦ Всеволод ЧАПЛИН заявил, что существует запрет на выдвижение духовенства в представительские органы власти, который, по его мнению, распространяется и на участие в выборах Президента. «Президент представляет свой народ», - пояснил протоиерей агентству РИА «Новости».

«Церковное послушание есть церковное послушание. Если ты находишься под запрещением - это не значит, что тебе дан карт-бланш, позволяющий играть то в шута, то в царя, то в политического деятеля», - заявил В.ЧАПЛИН.

О намерении баллотироваться в Президенты И.ОХЛОБЫСТИН заявил 1 сентября. В качестве предвыборной программы он представит некий философско-идеологический концепт, который, по его словам, позволит россиянам «стать нацией». При этом И.ОХЛОБЫСТИН заявил, что для участия в выборах ему необходимо благословение церкви. «Если это (благословение) не произойдет, это будет странно, так как церковь десятилетиями шла к тому концепту, который я хочу предложить», - сказал он.

И.ОХЛОБЫСТИН был рукоположен в 2001 году и оставался отцом Иоанном до 2010 года, напоминает Лента.ру. Патриарх РПЦ Кирилл по его просьбе запретил И.ОХЛОБЫСТИНУ носить рясу и иерейский крест. При этом патриарх отмечал, что актер сможет вернуться к пастырскому служению, если сделает «окончательный и однозначный выбор в пользу» церкви.

Согласно документу под названием «Основы социальной концепции РПЦ», священнослужителям запрещено выдвигаться в представительские органы власти. Кроме того, им запрещается состоять в политических организациях и участвовать в политической агитации. При этом прямого запрета на участие в президентских выборах в документе нет.

Более того, в феврале 2011 года РПЦ разрешила священникам «в исключительных случаях» участвовать в выборах. Правда, такими случаями считаются только те, когда участие в выборах необходимо, чтобы защитить церковь от раскола.

Иеромонах Антоний из Успенской Тетеринской пустыни в феврале 2011 года собирался баллотироваться в мэры города Нерехты Костромской области, однако в итоге снялся с выборов. Кроме того, такие случаи были на выборах Народных депутатов СССР в 1989 году. Церковь даже благословляла участников тех выборов. В Президенты России священники не баллотировались никогда.