Червоний: объединение с мегаблоком Кириленко-Луценко уничтожит правые партии

Лидер областной организации Украинской народной партии, экс-губернатор Ровенской области, депутат облсовета Василий ЧЕРВОНИЙ выступает категорически против объединения политических партий из «Украинской правицы», и в первую очередь УНП, с мегаблоком «Наша Украина – Народная самооборона» и создание на этой основе единой демократической партии.

В интервью корреспонденту УНИАН он выразил мнение, что такое объединение будет означать фактически уничтожение правых партий – носителей правой идеологии и политических сил, стоявших у истоков государственной независимости Украины. Он также отметил, что является сторонником объединения в одну партию не просто демократических, а «национально-демократических сил». По его словам, такое объединение, во-первых, не должно означать переподчинение сил национально-патриотических силам антиукраинским и неокоммунистическим, во-вторых, должно идти не сверху вниз, а наоборот. По мнению экс-губернатора, не надо следовать негативному примеру создания «Народного союза «Наша Украина», когда эту партию политики фактически навязали своим сторонникам без широких консультаций с народом.

В.ЧЕРВОНИЙ также сообщил, что Провод УНП, заседание которого состоялось 7 июля, высказался против роспуска партии и слияния ее с мегаблоком НУ-НС на тех условиях, на которых предлагается это сделать. По его мнению, подобное решение может быть принято и на партийном съезде, который состоится в начале августа.

Также В.ЧЕРВОНИЙ критически высказался в адрес лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО. Он считает, что Ю.ЛУЦЕНКО стремится создать единую партию недемократическим путем, лишая права рядовых партийцев выразить свое мнение о создании такой партии и избрании ее лидеров. По мнению В.ЧЕРВОНИЯ, первое место, которое в настоящее время занимает Ю.ЛУЦЕНКО в избирательном списке мегаблока, - не окончательное решение его участников.