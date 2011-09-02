По уголовному делу Мельниченко могут быть допрошены Кучма и Литвин

По уголовному делу экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО могут быть допрошены бывший Президент Украины Леонид КУЧМА и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, которые внесут ясность в данный уголовный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

Он отметил, что, исходя из обстоятельств дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, сегодня «есть уголовное дело по МЕЛЬНИЧЕНКО, оно выделено». Генпрокурор напомнил, что «в свое время ПИСКУН закрыл, прекратил его расследование, это был 2005 год, когда он (Святослав ПИСКУН) был генпрокурором».

При этом В.ПШОНКА выразил несогласие с данным решением тогдашнего генпрокурора. «Я согласен с мнением суда, что где-то поспешно оно было закрыто. И суд правильно поступил, на мое усмотрение, что отменил постановление о прекращении уголовного дела, - сказал генпрокурор, - И сегодня в стадии расследования Службой безопасности Украины это уголовное дело».

По мнению В.ПШОНКИ, именно в рамках расследования этого уголовного дела могут быть допрошены все лица, в том числе В.ЛИТВИН, Л.КУЧМА, которые помогут установить истину и восстановить события того времени.

«Поэтому сегодня расследование СБУ исходит из материалов фактового уголовного дела. И там все допрошены и могут быть допрошены лица, которые дополнительно внесут ясность в процесс, который был в то время, когда было совершено убийство Гонгадзе», - заключил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года оно было закрыто. В постановлении генерального прокурора Святослава ПИСКУНА действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались обусловленными острой необходимостью (предотвращение совершению преступлений).

1 июня 2011 года бывший Президент Украины Леонид КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня Печерский суд отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

29 июля Апелляционный суд подтвердил незаконность решения Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.