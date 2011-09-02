Лупу не слышал об идее присоединения Приднестровья к Украине

Молдова не намерена отказываться от реинтеграции Приднестровья в состав республики. Об этом заявил глава парламента, и.о. Президента Молдовы Мариан ЛУПУ в эксклюзивном интервью журналу WEEKLY.UA.

«Приднестровье – это территория суверенной Республики Молдова, мы на этом стояли и будем стоять», – подчеркнул он.

В то же время М.ЛУПУ опроверг информацию, распространенную сайтом Wikileaks в марте 2011 года, в которой говорилось о поддержке молдавскими политиками идеи присоединения Приднестровья к Украине.

«Я о таком сценарии не слышал. Да и говорить о подобных сценариях всерьез нельзя», – сказал и.о. Президента.

В то же время, отметил и.о. президента, Молдова никогда не будет применять силу для урегулирования Приднестровского конфликта.

«Столкновения двадцатилетней давности должны быть уроком для всех: кровь не должна проливаться. Единственный выход из сложившейся ситуации – мирные переговоры. Кишинев готов к ним», – отметил М.ЛУПУ.

Вместе с тем, по словам лидера Молдовы, на данный момент переговоры между Молдовой и Приднестровьем об урегулировании конфликтной ситуации не ведутся по причине отсутствия интереса к ним со стороны Тирасполя.

«Мы, в свою очередь, активно выступаем за возобновление переговоров в формате 5+2 (с участием России, Украины и ОБСЕ в качестве посредников, а ЕС и США – в качестве наблюдателей)», – утверждает и.о. Президента Молдовы.

Он также высказал мнение, что в отличие от сепаратистских конфликтов в Грузии или Азербайджане ситуация в Приднестровье никогда не носила ни этнического, ни религиозного характера.

«Этот конфликт явно идеологического плана, он имеет другую природу и другие перспективы», – отметил М.ЛУПУ.