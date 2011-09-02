Украина и РФ ведут артподготовку к газовой войне?

Политолог Вадим КАРАСЕВ называет сегодняшние заявления относительно реформирования НАК «Нафтогаз Украины» артподготовкой возможной «газовой войны».

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Мы давим на них «Нафтогазом», в частности, его ликвидацией, а они давят на нас авторитетом. Это такой, с одной стороны, паритетный, а с другой стороны, асимметричный обмен любезностями в русле военно-геополитической классики: хочешь мира – готовься к войне», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он отметил, что сегодняшние заявления по «Нафтогазу» являются демонстрацией того, что обе стороны намерены и дальше готовиться к «газовой войне», но сделают все, чтобы ее не было. По мнению эксперта, «газовая война» не выгодна ни украинской, ни российской стороне. «В результате проиграют обе стороны», - отметил В.КАРАСЕВ.

По его мнению, Украина могла бы реформировать «Нафтогаз» с соответствующими последствиями правосубъектности газового договора 2009 года.

«Даже если с юридической точки зрения это может выглядеть вполне корректно, то с политической и геополитической это будет создавать ряд серьезных проблем в двухсторонних отношениях Украины и России. Но пока все понимают, что это лишь риторика, словесная артподготовка, но все таки российская сторона надеется, что украинская сторона не переступит эту черту, разделяющую слова, угрозы, психологическое давление от реального намерения юридически ликвидировать «Нафтогаз» и на его юридических обломках создать нового партнера «Газпрома», - считает политолог.

Он отметил, что в данном случае невыгодной выглядит позиция России, поскольку в Европе увидят, что она является «капризным, несговорчивым партнером», который не сумел договориться ни с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, ни с действующим главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сказал В.КАРАСЕВ, эта ситуация может показать, что судебное разбирательство уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не имеет оснований, поскольку она фактически оказалась единственным политиком, который смог найти компромисс с Россией по вопросу газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, занимающихся транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующий газовых контрактов с «Газпромом».

В свою очередь глава ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕР заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с «Газпромом», после чего будут пересмотрены все существующие соглашения по сотрудничеству двух компаний.

Также сегодня стало известно, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьеру Н.АЗАРОВУ до 1 октября обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».