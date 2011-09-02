Мельниченко подозревает, что зять Литвина организует провокации

Бывший майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что, несмотря на решение суда, не будет извиняться перед председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, которого он обвиняет в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал: «Я не буду извиняться перед этим ничтожеством». По его мнению, для В.ЛИТВИНА «единственный выход, во избежание судьбы Чаушеску - это прийти с повинной и сесть в тюрьму».

Как заявил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «есть факты, которые подтверждают, что на меня и на моих представителей оказывается бешеное давление, есть факты, которые свидетельствуют о том, что зять ЛИТВИНА начальник УБОП Киевской области Эдуард СВИНЦИЦКИЙ организует провокацию для того, чтобы моих адвокатов якобы за коррупционные схемы или за наркотики, или за оружие задержать и как минимум возбудить уголовное дело для того, чтобы адвокат не мог представлять моих интересов по другим уголовным делам».

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что он осознает, что за невыполнение решения суда ему грозит лишение свободы, но он «будет идти до конца».

Он также сказал, что на сегодняшний день решение Васильковского горрайсуда Киевской области еще не вступило в силу.

Как сообщил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, будет подана апелляция на решение этого суда, поскольку заседание суда проходило с нарушением законодательства Украины, в частности, он не был приглашен в качестве ответчика на заседание.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, во время рассмотрения дела в суде присутствовал представитель ВР в Конституционном Суде Анатолий СЕЛИВАНОВ. «На каких основаниях представитель Верховной Рады в Конституционном Суде в рабочее время находится в суде? Он представляет интересы ЛИТВИНА? На каком основании? Нет, он оказывал давление на судью», - убежден Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также он сообщил, что в ближайшее время на его личном сайте будет размещен аудиофайл разговора «между КУЧМОЙ и ЛИТВИНЫМ – полного разговора, между КУЧМОЙ и ЛИТВИНЫМ, между КУЧМОЙ и Кравченко, между КУЧМОЙ и ПОТЕБЕНЬКО, и КУЧМОЙ и ДЕРКАЧЕМ. Это 2 часа 5 минут, чтобы каждый слушатель имел полную версию и сделал свои выводы».

Как сообщал УНИАН, 29 августа Васильковский горрайонный суд Киевской области своим решением удовлетворил требование председателя Верховной Рады В.ЛИТВИНА о признании сведений, распространенных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в частности о причастности В.ЛИТВИНА к убийству Г.Гонгадзе, не отвечающими действительности.

Как сообщила газета Верховной Рады “Голос України”, в январе 2006 года Деснянский районный суд Киева также принял решение о признании недействительными таких сведений, однако Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не исполнил его. Именно поэтому, сообщает газета, сейчас представители В.ЛИТВИНА в суде настаивали запретить Н.МЕЛЬНИЧЕНКО осуществлять действия по распространению любой недостоверной информации об истце, и суд удовлетворил эту просьбу.

По информации “Голоса України”, отныне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не сможет распространять недостоверную информацию о якобы причастности В.ЛИТВИНА к убийству Г.Гонгадзе или о якобы совершенных по его вине других преступлениях. В случае нарушения этого решения суда экс-майора Управления госохраны могут привлечь даже к уголовной ответственности. Как считают представители В.ЛИТВИНА, лишь такой запрет на сегодняшний день является действенным и позволяет “прекратить поток лживой, грязной информации об истце, которую без устали распространяет бывший охранник”.

Также адвокаты отметили, что претензий к СМИ истец не имеет, а необходимость их привлечения в качестве соответчиков установлена законом. Исходя из этого, суд обязал СМИ, которые распространили недостоверную информацию об истце, опровергнуть ее. Также суд обязал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО за свой счет организовать и провести пресс-конференцию, во время которой опровергнуть ранее распространенные им неправдивые сведения о В.ЛИТВИНЕ.