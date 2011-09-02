Пшонка рассказал, как терпеливо ГПУ относится к Кучме

У Генеральной прокуратуры сегодня есть право сократить срок ознакомления бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ с его уголовным делом и направить дело в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Говоря о деле об убийстве журналиста Георгыя Гонгадзе, генпрокурор отметил, что в этом деле отдельно выделены материалы по Л.КУЧМЕ – это превышение служебных полномочий. «Дело расследовано, его расследование завершилось, материалы уголовного дела представлены экс-президенту Л.КУЧМЕ и его адвокатам. Они ознакамливаются с материалами уголовного дела», - сказал генпрокурор.

При этом он добавил: «Мы пока терпеливо смотрим на все это ознакомление. Действительно, там много томов уголовного дела, но у нас есть право сократить через суд срок ознакомления».

На уточняющий вопрос УНИАН, хочет ли прокуратура быстрее направить дело Л.КУЧМЫ в суд, В.ПШОНКА ответил: «Нет. Я просто разъяснил нормы закона. У следствия и у прокурора сегодня есть возможность, предоставленная законом, что он может ограничить срок ознакомления с материалами уголовного дела. Длительность срока - на усмотрение суда».

По словам генпрокурора, часто ознакомление с делом затягивается на 3-4 месяца. «Мы просто констатируем то обстоятельство, что после ознакомления материалы (по делу Л.КУЧМЫ) будут направлены для рассмотрения по существу в суд», - заключил В.ПШОНКА.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Экс-президент обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генеральная прокуратура Украины завершила расследование этого уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.