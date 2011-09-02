Генпрокурор заверяет, что следствие вину Тимошенко доказало

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заверяет, что следствием вина экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО однозначно доказана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

По словам В.ПШОНКИ, он не имеет права сегодня комментировать новые факты по делу Ю.ТИМОШЕНКО, когда оно рассматривается в суде. Но при этом он подчеркнул: «Я однозначно могу сказать, что следствием вина доказана Юлии Владимировны».

Как сказал генпрокурор, «я также, как и вы, смотрю на весь судебный процесс, и что бы не комментировали, кому бы не хотелось как-то иначе комментировать процесс, но в суде то, что было добыто следствием, подтверждается. Но окончательную свою точку процессуальную скажет только суд».

В.ПШОНКА подчеркнул, что он как генпрокурор может сказать однозначно: «Следствие достаточно предоставило суду материалов для того, чтобы он определился в виновности ТИМОШЕНКО».

По словам генпрокурора, в данном случае «законно возбуждалось уголовное дело, законно расследовалось уголовное дело и законно направлено в суд».

На вопрос УНИАН, как генпрокурор расценивает прекращение видеотрансляции заседаний Печерского райсуда Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПШОНКА ответил, что это связано с нормами закона.

«Ну, это нормы закона. Давайте уважительно относиться к закону, уважаемые коллеги. Вы знаете, что в законе выписано, что на допросе свидетелей они не должны слышать, что зачитывалось на заседании. И это нормы закона», - пояснил генпрокурор.

При этом он добавил, что «там, где можно было зачитывать обвинительное заключение, где была первоначальная стадия процессуального следствия, и прокурор, и суд пошел на удовлетворение ходатайства защиты ТИМОШЕНКО (ходатайство о трансляции процесса)».

По словам В.ПШОНКИ, «нельзя же полностью превращать судебное следствие в такую, знаете, трансляцию для видения». Он напомнил, что например, в США в судебном процессе разрешают делать только зарисовки и не более, «а нам – все и сразу».