Азаров: Газовые контракты противоречат соглашению 2004 года

Украина считает, что действующие Газовые контракты 2009 года противоречат украинско-российским межправительственным соглашениям от 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это является аргументом для изменения действующих условий закупки и транзита газа. По словам Н.АЗАРОВА, на сегодняшний день в адрес правительства России направлено соответствующее письмо, в котором четко разъяснена позиция Украины по этому поводу.

«В чем заключаются наши аргументы? В соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным ВРУ и Государственной Думой (РФ – УНИАН) и вступившим в силу в 2004 году, ежегодный объем поставок газа, условия транзита и цена определяется специальным межправительственным протоколом. К большому сожалению, начиная с 2005 года, это положение, имеющее силу межгосударственного соглашения, то есть стоящее выше хозяйственных контрактов и выше внутригосударственного законодательства, ни разу не исполнялось. И поэтому мы считаем, что контракт, который был заключен в январе 2009 года, противоречит, или, по крайней мере, в той части, которая касается ежегодных уточнений соглашений, не выполнялся и не выполняется», - сказал Н.АЗАРОВ.

Таким образом, отметил Н.АЗАРОВ, у Украины есть все основания предложить правительству России в соответствии с межгосударственным соглашением 2004 года провести переговоры по уточнению объемов поставок газа на 2012 год, а также условий поставки и транзита газа.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что в ходе поездки в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе саммита глав государств СНГ обсудит вопрос об условиях закупки и транзита газа с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Эта тема еще раз будет поднята в обсуждении. Это наше прямое предложение провести очередной раунд переговоров и, наконец, решить эту проблему. Вот наш шаг на встречу в этом плане», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что условия закупки газа для Украины является чрезвычайно важным вопросом, напрямую влияющим на развитие экономики. «Мы рассчитываем, что Россия также понимая это и исполняя свое собственное соглашение, которое они также подписали, откликнется позитивно на наше предложение», - сказал Н.АЗАРОВ.