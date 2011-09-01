Киреев в 15-й отказался освободить Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в пятнадцятый раз отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене в отношении нее меры меры пресечения в виде взятия под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после перерыва в заседании суда.

«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось. Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Присутствующие в зале народные депутаты встретили это решение криками "Ганьба!"