Киреев в 15-й отказался освободить Тимошенко
19:12, 01 сентября 2011Политика
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Говорит: суд постановил
Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ в пятнадцятый раз отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отмене в отношении нее меры меры пресечения в виде взятия под стражу.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после перерыва в заседании суда.
«Никаких новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось. Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.
Присутствующие в зале народные депутаты встретили это решение криками "Ганьба!"
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