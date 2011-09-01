В Нашей Украине предлагают власти усвоить урок

Партия «Наша Украина» продолжит защищать украинские школы в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом народный депутат от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ заявила в своем выступлении на празднике Первого звонка в донецкой школе №111, которая находится под угрозой закрытия. Также депутат пообщалась с родителями и учителями.

Л.ГРИГОРОВИЧ сообщила, что праздник был омрачен инцидентом с местной милицией.

«В частности, около десяти милиционеров препятствовали родителям первоклассников попасть в помещение школы и на первый урок к их детям, чего не наблюдалось в других школах города. Одна из матерей даже потеряла сознание от волнения. После вмешательства народного депутата и разговора с районным руководством милиция прекратила ограничивать доступ родителей в школу», - сказано в сообщении.

Комментируя эту ситуацию, Л.ГРИГОРОВИЧ заявила: «Это значит, что власти боятся своего народа. Слишком много милиции было на улицах Киева 24 августа, слишком много милиции вокруг маленькой школы в Донецке. Возможно, первого сентября стоит усвоить еще один урок: когда власти боятся своего народа, они всегда проигрывают».

В своем выступлении на праздничной линейке народный депутат подчеркнула, что эта школа особая, потому что она показала всей стране пример, как нужно отстаивать свое право на существование. «Даже номер этой школы – 111 - является символическим, так как он означает первое место в любви к детям, первое место в честных намерениях и первое место в доброй воле», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Она также передала коллективу и родителям поздравления от председателя политсовета «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и народного депутата Зиновия ШКУТЯКА, которые посещали донецкие школы в марте этого года и вместе с другими «нашеукраинцами» в течение последних месяцев активно выступали против их закрытия.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Ворошиловский райсуд Донецка прекратил производство по делу о ликвидации школы № 111. Таким образом, действовало решение о прекращении процесса ликвидации школы, принятое этим судом 27 апреля и подтвержденное Донецким апелляционным административным судом 22 июля. 26 августа Ворошиловский районный суд Донецка подтвердил решение о прекращении ликвидации общеобразовательной украиноязычной школы №111 в Донецке.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».

Родители, учителя и ученики многих школ выступают против закрытия их учебных заведений.