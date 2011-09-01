Янукович признался, что списывал в школе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии новой Киевской инженерной гимназии.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на церемонии открытия, В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в Украине и в дальнейшем будут открываться новые школы.

Он отметил, что в этом учебном году начнут работать 20 новых школ.

После открытия учебного заведения В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что в школе, которую он окончил в городе Енакиево Донецкой области, сейчас продолжается ремонт, и выразил надежду, что эта школа будет иметь современный вид.

Президент отметил, что помнит свой первый день в школе и своего первого учителя. По словам В.ЯНУКОВИЧА, он с ним «до сих пор поддерживает связь».

На вопрос журналистов, списывал ли он в школе, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Как и все: списывал, давал списывать, по-разному было». По словам Президента, среди его любимых предметов в школе были математика и физика.

Как сообщает пресс-служба Президента, поздравляя школьников, их родителей и учителей с Днем знаний, глава государства отметил, что сегодняшний праздник в Украине будут отмечать почти в 20 тысячах школ, где будут учиться более 4 миллионов детей. В первый раз в школу в этом году идут свыше 400 тысяч детей. «Я хотел бы пожелать, чтобы этот учебный год был хорошим», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины отдельно отметил, что по примеру этой гимназии практически во всех школах нашего государства будут оборудованы современные медпункты, сотрудники которых будут следить за здоровьем детей.

Глава государства передал директору гимназии сертификат на компьютерное оборудование.

После того как прозвучал Первый звонок, В.ЯНУКОВИЧ перерезал символическую ленту перед входом в гимназию. Глава государства ознакомился с условиями учебы в этом заведении.

Президент также пообщался с первоклассниками на их Первом уроке. «Я поздравляю вас с праздником и желаю, чтобы вы учились и получали от этого удовольствие», – сказал он.

*** Киевская инженерная гимназия построена в 2011 году. Стоимость строительства и оснащения гимназии – 150 млн. 195 тыс. грн. Заведение рассчитано на обучение 990 учеников. В распоряжении школьников 52 современных учебных кабинета; компьютеризованная библиотека с доступом в сеть Интернет; лаборатории физики, биологии, химии, лингафонные кабинеты; мастерские, 2 бассейна, 3 спортивных зала; зал для занятий хореографией; медицинский блок.