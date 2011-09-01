Ющенко: пусть женщина забавляется, но великие дела делают мужчины

Жена третьего президента Украины Екатерина Ющенко празднует 50-летний юбилей. Виктор Ющенко поздравил ее с днем ​​рождения и рассказал, какие черты ее характера любит, а какие - терпеть не может. По его мнению, госпожа Катерина - лучшая мать, но наиболее значительные дела в мире делают мужчины.

"Я не могу терпеть, как она чай заколачивает и шум такой, что в другой комнате слышно. Не люблю, когда она страницы перебрасывает в газете. Нет такого человека, который делает это так шумно, как она", - признался Ющенко в интервью "Сніданку 1+1".

Одновременно он подчеркнул, что Катерина - очень хорошая мать. "Не видел я таких мам. Это у нее большой талант делать основное в семье - в отношениях с детьми. У меня на это способностей нет. У меня другой характер и я к такой школе не готов", - рассказал он.

На вопрос, что Екатерина внесла в его жизнь, что свидетельствовало бы о том, что она не из украинского села (она выросла в Америке), Ющенко ответил, что его жена "большой мастер интерьера".

"А я была уверена, что он скажет, что немножко больше мы были феминистическими, чем женщины в Украине", - отметила госпожа Катерина.

"Это правда, но это проходит", - признался Ющенко.

"До какой степени - почему не дать, пусть женщина забавляется. Пусть думает, что это так. Но на самом деле самые большие дела делают мужчины", - констатировал он.

ТСН