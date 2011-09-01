Генпрокуратура официально разъяснит, почему к ней бесполезно обращаться

Обращения с 24 тысячами подписей в поддержку подсудимой Юлии ТИМОШЕНКО не могут быть предметом рассмотрения органами прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, говорится в сообщении, Управлением рассмотрения обращений и приема граждан Генпрокуратуры рассмотрен вопрос о полученных 24 тысячах подписей в поддержку подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО, дело которой рассматривается Печерским районным судом Киева.

Согласно требованиям ст. 12 Закона «О прокуратуре», прокурор рассматривает заявления и жалобы о нарушении прав граждан и юридических лиц, кроме жалоб, рассмотрение которых отнесено к компетенции суда.

А поскольку указанное уголовное дело рассматривается судом, вопросы, которые затрагиваются в этом обращении, не могут быть предметом рассмотрения органами прокуратуры, заявили в ГПУ.

Авторам этих обращений согласно требованиям закона будет предоставлено соответствующее разъяснение, добавили в Генеральной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 29 августа активисты «Батьківщини» передали в Администрацию Президента подписи граждан под требованием освободить Ю.ТИМОШЕНКО и прекратить политические репрессии против оппозиции.

В свою очередь, Администрация Президента передала эти подписи в Генпрокуратуру.