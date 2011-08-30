Болельщик «Динамо» из свидетеля превратился в подозреваемого

Милиция отпустила болельщика киевского "Динамо" Андрея Кориновского на подписку о невыезде.

Как сообщил "Украинской правде" представитель болельщиков Евгений Щелкунов, после очной ставки с экс-сотрудником стадиона "Динамо" Андреем Саламатовым, следователи Печерского районного управления МВД сменили статус Кориновского на подозреваемого.

"Андрея забрали около семи утра, а отпустили поздно вечером. Допрос продолжался почти 15 часов. Зашел он как свидетель, вышел как подозреваемый", - отметил Щелкунов.

Как сообщает блоггер Елена Белозерская, по словам адвоката Кориновского Олега Бондарчука, его подзащитного действительно перевели из свидетелей в подозреваемые.

После освобождения из Печерского райотдела, Кориновский опроверг свое участие в избиении Саламатова, пишет Белозерская.

Одновременно, как сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве Владимир Полищук, у милиции нет видео, на котором Кориновский наносит удары Саламатову.

Как известно, болельщик киевского "Динамо" Андрей Кориновский в течение понедельника находился на допросе в Печерском райуправлении МВД.

Как заявил представитель болельщиков киевского "Динамо" Евгений Щелкунов, он получил смс от Кориновского о том, что тот на допросе по факту драки болельщиков и работника стадиона Андрея Саламатова, который пытался сорвать баннер с изображением Романа Шухевича во время матча со львовскими "Карпатами".

В то же время, болельщики "Динамо" связывают допрос со скандированием "Спасибо жителям Донбасса...", которое прозвучало на стадионе после инцидента с Саламатовым.

Напомним, инцидент с Саламатовым произошел во время матча "Динамо" - "Карпаты" 7 августа. Позже президент киевского клуба Игорь Суркис объявил об увольнении работника стадиона, который ранее активно заявлял о своих антиукраинских взглядах.

После сообщения о задержании болельщика, около 300 фанатов футбольного клуба "Динамо" (Киев) пикетировали Печерский райотдел милиции до освобождения товарища.